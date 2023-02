Thomaz Costa e Tati Zaqui, antes de briga, queriam OnlyFans de casal com sexo

Tanto Thomaz quanto Tati já têm perfis individuais do tipo, em que publicam imagens suas completamente nus e se masturbando

O namoro de Thomaz Costa e Tati Zaqui, que começou no reality A Fazenda, no ano passado, parece estar sob ameaça. Ao menos é o que indicam as redes sociais do ator e da funkeira. Eles deixaram de se seguir no Instagram e ela compartilhou um vídeo em que registra uma briga dos dois.

Nele, sua casa aparece bagunçada, cheia de móveis e objetos no chão, alguns quebrados. “Vai continuar quebrando tudo?”, questiona ela, antes de filmá-lo nu, entrando no banho. Fãs de Tati inundaram o Twitter com posts em que expressam preocupação, em meio ao comportamento violento que ela alega que o parceiro vem tendo. O perfil de Thomaz no Instagram, aliás, desapareceu -mas não se sabe se ele o excluiu ou se foi banido.

A briga esbarra nos planos de carreira de ambos. Em entrevista a este jornal há duas semanas, Thomaz havia falado sobre a intenção de criar um perfil de casal nas plataformas OnlyFans e Privacy, em que artistas e anônimos cobram uma mensalidade de seus seguidores para que eles tenham acesso a fotos e vídeos exclusivos.

No caso, a conta imaginada pela dupla seria destinada à pornografia. Tanto Thomaz quanto Tati já têm perfis individuais do tipo, em que publicam imagens suas completamente nus e se masturbando.

Na conversa, Thomaz não poupou elogios e declarações de amor à funkeira, dizendo que ela o incentivou a voltar à plataforma -da qual tinha saído por questões familiares e religiosas- e que, ao lado dela, percebeu que poderia seguir no ramo erótico e construir uma família nos padrões que sempre desejou.

“Eu tinha saído dessas plataformas por querer procurar um casamento, e quando eu conheci a Tati eu vi que a gente poderia fazer bastante coisa juntos. Ela já usava essas plataformas, então não ligaria. Agora estou feliz, encaminhado para um casamento, e voltei a esse ramo, que é bem lucrativo”, disse ele na ocasião.

“Nós já fizemos uma colaboração e em breve vamos lançar um perfil de casal, com conteúdo à parte, porque nem todo mundo que assina meu Privacy vai querer ver conteúdo meu com ela”, explicou sobre os planos.