Tata Estaniecki e Cocielo anunciam gravidez do 2º filho

Em uma publicação feita no Instagram, os dois disseram que Beatriz, 2, sua primeira filha, foi “promovida a irmã mais velha”

São Paulo – SP

Os influenciadores Júlio Cocielo, 29, e Tata Estaniecki, 28, anunciaram que estão esperando o segundo filho. Em uma publicação feita no Instagram, os dois disseram que Beatriz, 2, sua primeira filha, foi “promovida a irmã mais velha”.

“Sim! Estamos grávidos e muito felizes de ver a família aumentando! O baby tacielo 2 vem aí”, diz o texto. A publicação já conta com mais de 2,9 milhões de curtidas. Nos comentários, fãs e internautas comemoraram a notícia do casal.

“Ai que amor”, escreveu Mc Loma, que recentemente deu à luz Melanie, sua primeira filha. “Parabéns Tata, família linda!”, comentou a apresentadora Adriane Galisteu. “Parabéns!”, também escreveu a atriz Larissa Manoela.

Cocielo e Tata já são pais de Beatriz, que nasceu em abril de 2020. Eles começaram a namorar no início de 2017, e no final do mesmo ano o humorista pediu a influenciadora em casamento em uma viagem à Grécia –ele compartilhou o pedido em seu canal, tendo mais de 12 milhões de visualizações.



Desde a cerimônia, em 2018, o casal mora em São Paulo, e anunciou a primeira gravidez em outubro de 2019 com um vídeo no canal Tacielo, administrado pelos dois. Atualmente, Bia Tacielo, como é conhecida na internet, tem um perfil no Instagram com 1,8 milhões de seguidores.