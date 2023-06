Sylvester Stallone revela impacto na memória devido à dieta “extrema” durante as filmagens de “Rocky”

Sua dieta consistia principalmente de atum, o que acabou tendo consequências negativas em sua capacidade de lembrar coisas

Sylvester Stallone, aos 76 anos, revelou em uma entrevista ao The Wall Street Journal os desafios enfrentados devido a uma dieta extrema durante as filmagens de “Rocky 3” (1982). O renomado ator compartilhou detalhes sobre sua alimentação restrita ao interpretar o famoso pugilista. Ele confessou que seu café da manhã se limitava a apenas dois biscoitos de aveia com arroz e 10 copos de café, tudo isso para manter seu percentual de gordura corporal em 2,8%.

No entanto, Stallone também relatou o impacto que essa dieta teve em seu corpo, afetando sua memória. Ele admitiu que chegou a esquecer seu próprio número de telefone devido às restrições alimentares. Sua dieta consistia principalmente de atum, o que acabou tendo consequências negativas em sua capacidade de lembrar coisas. Ele sofreu vários efeitos físicos debilitantes como resultado.

Após as gravações do filme, Stallone compartilhou como foi a transição para uma rotina de exercícios menos intensa. Ele deixou de lado o levantamento de peso e passou a adotar exercícios com fitas e cabos, que visavam mais à fisioterapia corporal.

Ao longo de sua carreira, Stallone interpretou o icônico personagem Rocky Balboa em várias sequências de filmes, incluindo “Rocky 4” (1985), “Rocky 5” (1990), “Rocky Balboa” (2006), “Creed: Nascido para Lutar” (2015) e “Creed II” (2018). Além disso, ele também está atualmente envolvido no reality show “A Família Stallone”, que retrata sua rotina ao lado da esposa e das três filhas.