Sydney Sweeney, atriz de ‘Euphoria’, está noiva de empresário, diz site

Em janeiro, em entrevista à revista Cosmopolitan, a atriz falou sobre relacionamentos. “Eu não namoro pessoas famosas

Conhecida como a Cassie da série da HBO “Euphoria”, a atriz Sydney Sweeney, 24, foi flagrada na última segunda (28), em Los Angeles, com um belo anel de diamantes no dedo. Segundo a revista People, ela está noiva do empresário Jonathan Davino, 37.



A atriz não costuma falar sobre sua vida pessoal e também não respondeu as solicitações da publicação, mas fontes garantem que a relação evoluiu.



Jonathan é herdeiro de duas franquias do ramo de cannabis nos Estados Unidos. O namoro de ambos começou em meados de 2018.



Em janeiro, em entrevista à revista Cosmopolitan, a atriz falou sobre relacionamentos. “Eu não namoro pessoas famosas. Não namoro atores ou músicos ou qualquer um na indústria do entretenimento, assim posso ser a Syd normal e é mais fácil. Tenho uma ótima rede de apoio”, disse.



Na ocasião, quando perguntada sobre o que ela mais gostava em um parceiro, disse que desejava se relacionar com um melhor amigo. “Eu preciso poder estar com alguém com quem eu possa literalmente sair 24 horas por dia e nunca enjoar rir todos os dias.”



Recentemente, Sydney contou que pediu para o diretor Sam Levinson cortar algumas cenas de episódios em que sua personagem aparece com os seios à mostra em “Euphoria”.



“Há momentos em que [minha personagem] Cassie deveria estar sem camisa e eu dizia a Sam: ‘Eu realmente não acho que isso seja necessário aqui'”, afirmou a atriz em entrevista ao site inglês Independent.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE



“Eu nunca senti que Sam me empurrou ou estava tentando colocar uma cena de nudez em um programa da HBO”, continuou Sweeney. “Quando eu não queria fazer isso, ele não me obrigou”, completou ela, que afirmou que com a 2ª temporada, se sentiu mais confortável para opinar sobre a trajetória da personagem.



O último episódio da segunda temporada de “Euphoria” consolidou o sucesso anunciado desde a estreia da produção: a ganhadora do Emmy se tornou destaque na HBO Max, plataforma de streaming a que pertence, e na internet, onde movimenta fãs de todo o mundo.



Na América Latina, a série alcançou o posto de conteúdo mais assistido da HBO Max desde o lançamento da plataforma na região, em junho de 2021. Criada por Sam Levinson e protagonizada por Zendaya, “Euphoria” desbancou o especial “Harry Potter: De Volta a Hogwarts”, estreia mais vista da HBO Max na América Latina até então.



Com terceira temporada confirmada, a série norte-americana superou as expectativas do público, o que resultou no número de publicações no Twitter. A produção alcançou os assuntos do momento em diversas semanas, sempre que um novo episódio ia ao ar.