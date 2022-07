Stranger Things: ator Jamie Bower vê jogo do São Paulo e veste camisa

O vilão da última temporada da série, visitou o estádio do Morumbi, foi aos vestiários, ganhou camisa autografada e posou para fotos

O ator Jamie Campbell Bower, 33, que interpreta o personagem Vecna na última temporada de “Stranger Things”, da Netflix, esteve na noite de quinta-feira (7) no estádio do Morumbi. Além de ver o jogo do São Paulo, ele foi aos vestiários, ganhou camisa autografada e posou para fotos.

Pelas redes sociais, Bower, que é britânico, filmou a animação dos torcedores do clube no entorno do estádio antes de a partida entre são Paulo e Universidad Católica pela Copa Sul-Americana começar. E ele é pé quente. O jogo terminou 4 a 1 para os brasileiros.

Rapidamente, torcedores e fãs da internet começaram a fazer memes e brincar com a presença do monstro. Até uma imagem do personagem com o símbolo do clube foi postada para brincar com a situação.

Em “Stranger Things”, Vecna é o grande vilão, uma espécie de mestre dos monstros e mais temido personagem. Ele tem o poder de vagar e perseguir seus inimigos pelo multiverso.