Sthefany Brito anuncia nova gravidez e revela sexo do bebê

A artista já tem Enrico, 3, fruto de seu relacionamento com Igor Raschkovsky

Irmã do ator Kayky Brito, 35, a atriz Sthefany Brito, 36, anunciou pelas redes sociais que está grávida de novo. A artista já tem Enrico, 3, fruto de seu relacionamento com Igor Raschkovsky.

“Tem baby no forninho e Enrico oficialmente promovido a irmão mais velho”, escreveu ela na legenda de um vídeo no qual anuncia o sexo do bebê. Trata-se de outro menino.

“Nem nos meus melhores sonhos imaginei tantas bençãos na minha vida! Nossa família está crescendo e com o coração cheio de gratidão e alegria viemos dividir com vocês a melhor notícia dos últimos tempos”, escreveu.

“Deus nos presenteou com mais um de seus anjos e eu ainda mal posso acreditar que estou mais uma vez sendo abençoada com o milagre da vida”, completou a atriz.