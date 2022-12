Simone diz que irá ‘honrar a vida’ de Simaria após separação da dupla

“Se hoje estamos contando a nossa história para o Brasil inteiro, é porque ela foi responsável por construir essa história ao meu lado”, disse

A cantora Simone Mendes, 38, abriu o coração sobre o futuro de sua relação com a irmã Simaria, 40, após o fim da dupla, anunciado em agosto deste ano. Apesar de elogiar a artista, Simone afirmou que não há possibilidade de reviverem o trabalho juntas, pelo menos no momento.

“Não sei se por ter vivido algumas experiências por conta dos problemas de saúde que a minha irmã enfrentou ao longo da carreira -em alguns momentos ela teve a saúde fragilizada. Tive que permanecer só. Ali acabava sendo uma escola para eu enfrentar o público e as coisas da vida sozinha”, começou.

“Eu quero honrar a vida da minha irmã. Nós escrevemos trinta anos de história. Se hoje estamos contando a nossa história para o Brasil inteiro, é porque ela foi responsável por construir essa história ao meu lado”, continuou elogiando a irmã, em entrevista ao PodCats.

“Talvez na Terra, além da minha mãe, não existe pessoa que ame mais ela nessa vida do que eu. Ninguém. Não sei o que se passa no coração dela. Mas continuarei honrando e amando por onde for. Você faz parte de tudo isso comigo. Como falei quando a gente se separou: Será sempre meu sol”, concluiu.

Após a separação, Simone afirmou que iria seguir cantando sertanejo. Em comunicado enviado pela assessoria de imprensa da cantora pouco tempo depois do anúncio do fim da parceria com a irmã, ela afirmou que o preparava repertório inédito para a estreia em outubro.