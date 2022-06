Simaria deixa fãs de queixo caído com look transparente

A cantora surgiu com alguns registros em suas redes na última segunda-feira, e arrancou elogios dos seus seguidores

Simaria, de 39 anos, dupla com Simone, compartilhou em seu Instagram, na última segunda-feira (6), fotos em que aparece com um look arrasador e transparente que deixou seus fãs babando.

No primeiro registro, a cantora aparece sentada no banco de trás de um carro, o vestido curto de Simaria deixa em evidência uma de suas pernas, que está apoiada sobre a porta aberta.

Na segunda foto, a cantora aparece em pé, mostrando melhor o vestido com pedrarias, que deixa suas coxas à mostra e chama a atenção pela transparência, que permite enxergar sua lingerie e o contorno dos seios.

Nos comentários, Simaria recebeu uma sequência de elogios. “Lacre”, “gata”, “perfeita” e “linda” foram alguns dos adjetivos usados pelos internautas.

“Meu Deus, que perfeição de mulher”, escreveu uma seguidora. “É tiro atrás de tiro”, disse mais uma. “Você bate em mim com sua beleza toda vez que posta uma foto”, escreveu outra.