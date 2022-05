Shantal Verdelho presencia engavetamento e diz que premonição a salvou da morte

Influenciadora diz que carros ao redor viraram sardinha

A influenciadora Shantal Verdelho, 33, disse pelas redes sociais que uma premonição salvou ela e a filha Domênica, 8 meses, da morte numa estrada. Ela conta que presenciou um engavetamento e que segundos antes havia tirado seu carro do exato local do choque.

“Quase morri. Do nada a estrada parou ao ponto de eu ter que puxar o freio de mão. A Domênica tinha feito cocô. Virei para a Jô [babá] e falei: ‘pode trocar a Domênica, porque está tudo parado. Lição número um: deixe o bebê assar e chorar, mas não tire o bebê da cadeirinha”, começou.

Em seguida, diz ter tido uma visão que salvou a todos no carro. “Fechei o olho e meu anjinho da guarda me mandou uma imagem de um caminhão voando. Nisso, virei com calma para a pista da direita. A hora que eu olho para o retrovisor, tem um caminhão gigante, de três eixos, vindo desgovernado e batendo em todos os carros desde lá atrás”, emendou.

“O carro que estava na minha frente virou uma latinha de sardinha. A Domênica estava sem cinto e se esse caminhão batesse em mim, ela iria voar e poderia ter morrido. Sabe o que aconteceu com o meu carro? Riscou”, contou.

Esse não foi o único susto recente de Shantal e sua família. Em janeiro, ela teve a casa invadida por bandidos que levaram pertences como tênis, relógios e joias.