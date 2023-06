Sem herança, viúva de Gugu ficou com pensão de R$ 47 mil e mansão em Alphaville

Rose Miriam ficou com uma mansão em Alphaville, bairro nobre de São Paulo, de 1.020 metros quadrados e avaliada em R$ 6 milhões

Apesar de ter ficado de fora da repartição da herança de Gugu Liberato, Rose Miriam, mãe de três filhos do apresentador, não ficou de mãos vazias. O apresentador deixou para ela uma casa e uma boa mesada.



Rose Miriam ficou com uma mansão em Alphaville, bairro nobre de São Paulo, de 1.020 metros quadrados e avaliada em R$ 6 milhões. O imóvel foi dado ainda em vida pelo apresentador à mulher, em 2012. Em 2022, seu advogado informou que ela havia decidido transferir a casa para o nome dos filhos do casal.



Além da casa, a viúva recebe uma pensão de US$ 10 mil, o equivalente a R$ 47,6 mil, valor determinado pela Justiça após a morte do apresentador, em 2019. Inicialmente, o valor determinado era US$ 100 mil, mas a quantia foi reduzida.



Nos últimos dias, o STJ, Supremo Tribunal de Justiça, validou o testamento deixado por Gugu Liberato em 2011. A decisão, emitida pela ministra Nancy Andrighi, dá lastro ao documento que não reconhece Rose Miriam Di Matteo como uma das herdeiras do apresentador.



O testamento não reconhece Rose Miriam como companheira em união estável. Isso invibializava o acesso dela, mãe dos três filhos do apresentador, à herança. O montante é avaliado em R$ 1 bilhão e será dividido entre os três filhos –que ficam com 75% do valor–, além dos cinco sobrinhos –que ficam com os 25% restantes. Uma pensão vitalícia também está prevista para a mãe de Gugu, Maria do Céu Moraes, no valor de R$ 163 mil por mês.