Du Moscovis revela porque deixou a Tv Globo, após a novela Alma Gêmea: “Eu não tinha condições emocionais de fazer novela”

O ator afirma que devido a extrema correria profissional em que ele vivia, ele optou por seguir uma carreira alternativa.

Apesar de colecionar grandes sucessos ao longo de sua carreira, como Julião Petruchio, em O Cravo e a Rosa, Nando, em Senhora do Destino, e Rafael Souza, em Alma Gêmea, houve um tempo em que o ator Du Moscovis decidiu que precisava se afastar das telinhas.

Em entrevista ao programa Otalab, que é apresentado pelo Otaviano Costa, o ator revelou o motivo de ter se afastado das novelas durante um bom tempo, logo após o fim das gravações de da novela “Alma Gêmea”.

Du Moscovis conta que por volta dos anos 2005 e 2006, sua rotina profissional estava muito intensa, o que lhe desgastou demais, fazendo com que ele não tivesse condições emocionais para continuar trabalhando na Globo e optando por seguir uma carreira alternativa. “Chegou um momento em que eu senti necessidade de parar de fazer novelas. Após ‘Alma Gêmea’ […] que era muito bom de fazer. Eu tinha feito ‘O Cravo e a Rosa’ e eu estava fazendo turnê com o teatro e gravando ‘Senhora do Destino’. Eu vi o Walcyr sentado na maquiagem e caí na ‘Alma Gêmea’. Tive um mês entre uma novela e outra para fazer ‘Alma Gêmea’. Isso foi em 2005, 2006. Eu não renovei contrato na Globo e resolvi seguir uma carreira alternativa, de não ser contratado da Globo. Quando você pergunta agora, já consigo pensar sobre [fazer novelas]. Mas houve um momento em que eu não tinha condições emocionais de fazer novela”, revelou o ator.