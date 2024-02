SBT contrata ex-CQC para novo programa feminino das manhãs

A emissora de Silvio Santos contratou Warley Santana, humorista e repórter que ficou conhecido por participar do CQC (2008-2015), humorístico da Band

GABRIEL VAQUER

ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) –

O SBT segue se reforçando para a estreia de sua nova programação. A emissora de Silvio Santos contratou Warley Santana, humorista e repórter que ficou conhecido por participar do CQC (2008-2015), humorístico da Band.

Santana vai atuar como membro do elenco programa Chega Mais, atração dedicada ao público feminino que estreia no dia 11 de março, com comando de Regina Volpato, Michelle Barros e Paulo Mathias.

Warley irá ajudar na criação de quadros de entretenimento, algo que a atração deseja ter para mesclar prestação de serviço com o jornalismo.

Warley Santana atuou no CQC em sua primeira temporada, em 2008. Seu quadro era o do polêmico assessor de imagem, em que fingia tentar melhorar a imagem de políticos brasileiros.

Além do CQC, ele atuou no programa O Formigueiro, produzido em 2009 pela Band, e já passou também por RedeTV!, TV Cultura e na Globo, onde fez alguns seriados no Multishow.

Além de ator e repórter, Warley também atua como ventríloquo. Ele fez sucesso no teatro em uma peça que une a arte com stand-up comedy.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O Chega Mais é uma das principais apostas do SBT para 2024. A atração vai durar quatro horas e ficará no ar das 9h às 13h, disputando diretamente com o Hoje em Dia, da Record, e com os programas de Patrícia Poeta e Ana Maria Braga na Globo.