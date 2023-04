Sarah Paulson conta que emprestou dinheiro a Pedro Pascal no começo da carreira

Os dois logo se conectaram na época da faculdade e a atriz relembrou momentos ao lado de Pedro, como as sessões frequentes de filmes

Sarah Paulson conta que deu uma força para um jovem Pedro Pascal em início de carreira nos anos 1990. Os dois atores são amigos desde 1993, quando se conheceram na Tisch School of the Arts, escola de artes da Universidade de Nova York.



Sarah falou sobre as dificuldades que Pascal enfrentou quando ainda não era conhecido e o volume de trabalhos era baixo. “Houve momentos em que eu dava a ele minha diária de um trabalho que tinha para que ele pudesse ter dinheiro para se alimentar”, diz ela ao veículo Esquire.



Os dois logo se conectaram na época da faculdade e a atriz relembrou momentos ao lado de Pedro, como as sessões frequentes de filmes.



“Nós íamos ver filmes o tempo todo naqueles anos e nos perdíamos muito neles. Você pode preencher as lacunas sobre o porquê disso como quiser, mas acho que havia coisas das quais queríamos escapar mental, emocional e espiritualmente”.



Na mesma entrevista, o ator conta que queria construir uma carreira até os 29 anos com medo de não conseguir alavancar a carreira após os 30. “Eu morri tantas mortes”, diz. “Minha visão era que, se eu não tivesse uma grande exposição aos 29 anos, estaria acabado, então eu estava constantemente reajustando o que significava comprometer minha vida com esta profissão e desistir a ideia de parecer como eu pensava quando era criança. Havia tantos bons motivos para deixar essa ilusão de lado.”