Cara de Sapato vai para a Flórida e é excluído da final do BBB por importunação

Cara de Sapato, expulso do BBB 23 após forçar um beijo em Dania Mandez, desembarcou na Flórida, nos Estados Unidos, nesta quarta-feira (12) após deixar o Brasil no dia anterior. O lutador está sendo investigado pela polícia por importunação sexual pelo que fez no programa.



O ex-BBB publicou uma série de Stories no Instagram com vídeos dele no aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro. “Para quem estava na dúvida, estou indo ali em casa, mas já volto, tá?”, escreveu.



Cara de Sapato não vai participar da final do programa, que só vai contar com os candidatos eliminados pelo público, conforme anunciou a emissora. Assim, além de Cara de Sapato, também ficam de fora MC Guimê, também expulso por assédio, e Bruno Nogueira, que desistiu do programa.



As ações de Guimê e Cara de Sapato contra Dania Mendez, participante mexicana do programa do BBB 23, são investigadas pela Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro. Em março, os dois participantes compareceram à delegacia para depor.