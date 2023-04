Travessia: Bia afirma que não quer mais se casar com Oto: “Eu não quero ficar na tua vida como um escape”

A biomédica ficará extremamente incomodada com a fixação do hacker pelas acusações de sequestro que a Brisa está recebendo.

Amores, ao que tudo indica, aquela brincadeirinha que foi inspirada em uma história real e que cancelou a cerimônia de casamento de Oto (Rômulo Estrela ) e Bia (Clara Buarque), previu qual seria o fim do casal, já que a relação dos pombinhos não durará muito tempo.

Decididos a viajar para a lua de mel, mesmo sem terem conseguido concluir a cerimônia de casamento, os pombinhos protagonizam uma discussão daquelas, que será desencadeada pela obsessão de Oto em provar que as acusações que Brisa (Lucy Alves) está recebendo de sequestro são falsas.

A Biomédica ficará extremamente incomodada com a fixação do noivo pelos problemas judiciais de sua ex-noiva e o colocará contra a parede. De forma bem direta, Bia questionará Oto se ele realmente quer e pode continuar com ela, o que o deixará pensativo.

Após muito choro, sabendo que o hacker ainda se sente atraído por Brisa e não tendo a certeza sobre os seus sentimentos por ela, de malas prontas, Bia afirmará ao Oto que está voltando para o Rio e que não pretende marcar uma nova data para se casar com ele.