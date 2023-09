Samuel de Assis vence a ‘Batalha do Lip Sync’ interpretando Ludmilla

Ele enfrentou o ator Nicolas Prattes, que escolheu interpretar SexyBack, de Justin Timberlake

O ator Samuel de Assis foi o grande vencedor da Batalha do Lip Sync, quadro do Domingão com Huck, neste domingo, 17. Ele escolheu interpretar duas músicas da cantora Ludmilla, Fala Mal de Mim e Socadona. Na primeira apresentação, ele também participou com Desafio, música do grupo Harmonia do Samba.

Ele enfrentou o ator Nicolas Prattes, que escolheu interpretar SexyBack, de Justin Timberlake. Anteriormente, Nicolas também havia feito uma apresentação de Ilariê, de Xuxa, em homenagem à mãe, Giselle Prattes, que fez parte do quadro Garotas do Zodíaco, do Planeta Xuxa.

Samuel, que recentemente interpretou Ben em Vai na Fé, se emocionou ao ser reconhecido pelo público do programa. Ele falou sobre a representatividade de seu personagem da novela e também da importância do sucesso de Ludmilla.

“Eu estou muito feliz de fazer com que outras crianças pretas se sintam representadas, que foi uma coisa que eu não tive”, disse o artista. “Eu sei que eu posso representar essas pessoas e ninguém melhor do que Ludmilla para me ajudar nessa representatividade toda.”

Estadão Conteúdo