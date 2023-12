Romeo, filho de Marcos Mion, se apresenta no palco do Caldeirão e emociona pais e público

Marcos Mion recebeu seu filho mais velho, Romeo, no palco do Caldeirão (Globo) neste sábado (23). O primogênito do apresentador dançou no palco do programa, emocionou o público e os pais e deixou uma mensagem aos brasileiros: “Que a gente respeite os autistas”.

Ao som de "Jailhouse Rock", de Elvis Presley, o jovem de 18 anos fez uma apresentação de dança ao lado da sua professora Mariana Pires. Romeo, que é autista, foi quem pediu para participar do programa. "É uma vitória inexplicável que me faz explodir de orgulho dele", contou Mion. "Como profissional, eu aceitaria essa atração na hora no meu programa. Mas, como pai, eu peço a todos vocês que recebam de coração aberto e com muito amor o nosso maior tesouro, a coisa mais valiosa da nossa vida", convocou o apresentador. O primogênito também pediu que Mion fizesse uma apresentação tal qual faz com todas as outras atrações do programa. "Ele vem aí! Para dançar a canção 'Jailhouse Rock', um hit de Elvis Presley, e mostrar todo seu amor pela dança", chamou o apresentador. Depois da performance, Romeo foi ovacionado pelo público do Caldeirão e pelos jurados, Nany People, Otávio Müller, Suzana Vieira e Robson Nunes. Ele também recebeu um recado de Rogério Flausino, vocalista do Jota Quest. "Consegui realizar meu sonho desde criança. Eu queria muito me apresentar aqui", disse Romeo. Ele também mandou uma mensagem ao final do programa: "Brasil, obrigada por realizar meu sonho. Que a nossa vida seja uma boa vida e que a gente respeite os autistas, porque é meu trabalho cuidar das crianças." No Instagram, Mion compartilhou os bastidores e a preparação do filho para a apresentação. "Obrigado a cada um de vocês por tanto carinho e amor com meu príncipe Romeo", escreveu. "Obrigado Brasil! Vocês não têm ideia como o carinho que o Romeo recebe enche ele de VIDA!"