Rodrigo Mussi volta ao Instagram após acidente: ‘Para agradecer o amor’

O ex-bbb retornou as redes sociais dois meses após acidente; A aparição aconteceu após a entrevista dele concedida ao Fantástico

Rodrigo Mussi, 36, voltou ao Instagram na noite deste domingo (29) para agradecer todo o apoio que teve dos fãs após o acidente que sofreu no final do mês de março. A aparição do ex-brother aconteceu após a entrevista concedida ao Fantástico (Globo).

“Voltando ao Instagram simplesmente para agradecer o amor, carinho, orações, grupos de orações… isso me deixou imensamente feliz. O que eu vivi desde a hora do acidente, do resgate e das cirurgias foi um milagre por conta de tanta gente orando e torcendo para que desse certo”, disse ele em seus Stories.

“Estou retomando aos poucos. A luta continua. A recuperação não é fácil. Acredito que vocês vão orar por mim e torcer por mim. Gostaria muito que as pessoas fossem tocadas assim como eu fui tocado por Deus”, completou Mussi, que estava afastado das redes desde o acidente.

Na noite deste domingo, ele concedeu sua primeira entrevista e falou pela primeira vez sobre o grave acidente de carro que o deixou 20 dias internado na UTI. “Ninguém que estava perto do acidente esperava que eu fosse estar aqui depois de quase dois meses. Os médicos dizem que foi um milagre.”

Mussi lembra que quando saiu do coma perguntou para os médicos e enfermeiros o que estava fazendo no hospital. Agora, ele espera a recuperação completa para retomar os planos de uma carreira artística como apresentador e também trabalhar como influenciador.

“Vou ser grato pelo resto da minha vida por essa segunda chance e vou retribuir de uma maneira muito melhor para o mundo: vivendo muito”, disse o ex-BBB, que perdeu 26 quilos durante a internação, mas já recuperou 20.