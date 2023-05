Rita Lee queria virar nome de praça após a morte

Nas redes sociais, os fãs resgataram a declaração de Rita Lee para pedir que, agora, o desejo se concretize

São Paulo – SP

Há 15 anos, Rita Lee já sabia como queria ser homenageada após a morte. Em entrevista a Fernanda Young em 2008, a rainha do rock questionou: “Você acha que quando eu morrer eu vou ganhar nome de rua?”



“Ah, tomara que não, né?”, respondeu a entrevistadora. Mas Rita mostrou que queria sim: “Não? Uma pracinha?”



“Você quer?”, perguntou Fernanda Young. Rita, então, afirmou: “Eu quero. Uma pracinha. Você me ajuda nessa?”



“Pô, se eu tiver lá na parada ainda, eu trabalho por isso com certeza”, prometeu Fernanda Young, que morreu em 2019 após um ataque de asma.



Nas redes sociais, os fãs resgataram a declaração de Rita Lee para pedir que, agora, o desejo se concretize.