João Gomes abre o coração sobre término de namoro: “Coração despedaçado”

Depois do término conturbado do artista com Ary Mirelle, ele decidiu contar detalhes sobre o término e como está se sentindo

João Gomes decidiu abrir o seu coração para os seus fãs e contar detalhes sobre o término conturbado com Ary Mirelle. O cantor não deixou de desabafar e disse que o seu coração está despedaçado após todo o kikiki que rolou envolvendo os dois e familiares. “Mesmo com o coração despedaçado, eu vou lutar para deixar o sorriso no rosto de alguém… quem sabe assim eu possa sorrir também… Quem sabe assim eu plante o bem…”, declarou o artista. Em abril, João noticiou o fato de que seu romance havia acabado com Ary. “Bom, turma. Ary foi a primeira pessoa que assumi um sentimento tão sincero a todos vocês desde que toda minha vida mudou. Eu fiquei muito feliz de ter contado do meu coração a vocês. E é com todo respeito a vocês e a todos que torceram por mim e por Ary que venho falar que o nosso namoro acabou”, finalizou.