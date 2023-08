Rihanna dá à luz uma menina, conforme Informações de Site

Conforme uma fonte do portal, a recém-nascida compartilha semelhanças marcantes com Rihanna e possui olhos claros

A cantora Rihanna, de 35 anos, e o rapper A$AP Rocky, de 34 anos, deram as boas-vindas à sua filha. De acordo com o site Media Take Out, tanto a cantora quanto a bebê estão bem e se recuperando na residência da família em Los Angeles, nos Estados Unidos.

Conforme uma fonte do portal, a recém-nascida compartilha semelhanças marcantes com Rihanna e possui olhos claros. O casal já é pai de RZA, um menino que nasceu em maio de 2022.

A segunda gravidez de Rihanna foi anunciada durante o Super Bowl, em fevereiro deste ano, no intervalo da disputa do título entre os Philadelphia Eagles e os Kansas City Chiefs.

Embora não tenha feito um anúncio oficial antes da apresentação, a cantora indicou claramente sua gravidez durante o show, tanto pelo traje escolhido quanto pelo gesto de colocar a mão na barriga várias vezes durante a performance.

Minutos após a apresentação, representantes da cantora confirmaram a emocionante notícia da chegada do bebê.