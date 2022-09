Rihanna ajuda funcionários a limpar restaurante após jantar com amigas

A estrela do pop teria curtido um jantar com alguns amigos e depois trabalhado para organizar tudo no local

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

A cantora Rihanna, 34, surpreendeu funcionários de um restaurante nos Estados Unidos após ajudar a arrumar o ambiente.

Segundo o site Page Six, a artista esteve no restaurante Caviar Russe, em Nova York, e pediu para que o estabelecimento ficasse aberto após o horário de fechamento -até 2 da manhã, para que pudesse aproveitar com o grupo de seis amigas.

Quando ela encerrou a noite, decidiu ajudar os funcionários a limpar e empurrar os bancos do bar de volta ao lugar certo. A artista vestia jeans largos, uma camisa grande da marca No Limit Records, um par de saltos com cadarço e joias da Tiffany and Co.

Em meados de julho, a cantora fez sua primeira aparição pública pouco mais de um mês depois do nascimento do filho. Ela foi prestigiar o show namorado, o rapper A$AP Rocky, 33, no Wireless Festival, no Crystal Palace Park, em Londres.

Ela apareceu no local com um cabelo longo e liso e usando jaqueta puffer Prada com detalhes de penas saindo dos pulsos e do capuz, legging preta e um colar de prata grosso. Segundo a People, desde o nascimento do filho a cantora tem descansado muito em sua casa, em Los Angeles, Estados Unidos.