Ricardo Tozzi nega harmonização facial

São Paulo – SP

O ator Ricardo Tozzi, 47, usou as redes sociais nesta segunda-feira (16) para negar que tenha feito harmonização facial ou procedimento estético após vários comentários sobre sua aparência. Ele compartilhou vídeos nos stories do Instagram dizendo que mudou o corte de cabelo.

“Fui ontem ao show da Anitta, estou até de ressaca, com a cara péssima e hoje sim devo estar bem estranho. Eu acordo hoje com 35 matérias sobre ‘Ricardo Tozzi fez harmonização facial e mudou a sua cara inteira’, meu Deus.”

O ator afirmou que ele mesmo não está se reconhecendo depois do novo corte de cabelo. “Desde que eu raspei [o cabelo] nem eu mesmo me reconheço, porque, como bom leonino, eu sempre tenho uma juba. Minha cara mudou por causa do cabelo. Então, não se preocupem, a carinha está de ressaca hoje, mas é a mesma”, disse o ator.

Tozzi disse ainda que cada um deve fazer o que quiser e não descartou fazer procedimento estético no rosto algum dia. “Quando eu fizer, vou contar para todo mundo, porque não tenho vergonha nem por que esconder, a gente tem que estar feliz com a gente”, disse. “Vão cuidar da vida de vocês.”