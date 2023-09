Repórter é preso em feira de beleza em São Paulo após ser acusado de abuso de menor

Segundo a vítima, o repórter se aproximou enquanto ele usava o banheiro no local

Neste domingo (10), o repórter Gregory G. Márcio foi preso após ser acusado de molestar um menor de idade na Beauty Fair, a maior feira da beleza feminina da América Latina. A mãe do adolescente prestou queixa.

Segundo a vítima, Gregory entrou no banheiro reservado à diretoria, quando o filho de uma das coordenadoras estava urinando. O repórter se aproximou, tirou o pênis para fora e se masturbou logo em seguida.

O repórter teria dito para o garoto não se preocupar, pois era famoso e poderia toná-lo famoso também. O jovem saiu corendo do banheiro e não teve coragem de contar para sua mãe, que notou a aflição e tristeza do filho. A vítima contou para a irmã e à direção do evento, que imediatamente retirou o repórter do palco.

Quando a polícia chegou ao local, Gregory tentou fugir mas foi detido, algemado e encaminhado à delegacia com o namorado, onde foi preso em flagrante e ficará preso preventivamente.