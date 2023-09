Luisa Sonza defende Marina Sena e outros artistas do POP brasileiro:” A música brasileira tá viva, tá fod*!”

Além de fazer sua leitura sobre o atual cenário do POP brasileiro, a cantora enaltece diversos artistas desse movimento.

Amores, mais cedo contei para vocês que a cantora Marina Sena utilizou as suas redes sociais para rebater as diversas críticas que ela recebeu após se apresentar e homenagear nossa eterna Gal Costa ontem (10), no festival The Town.

Porém, após o seu pronunciamento, uma das maiores artistas da música brasileira na atualidade, a cantora Luísa Sonza, também utilizou o seu perfil no Twitter para defender a colega de profissão.

“Marina Sena um dos maiores vocais e nomes da nova música brasileira mas vocês estão muito aborrecidos pra essa conversa”, iniciou Luisa.

Logo em seguida, a cantora defendeu todos aqueles que atualmente estão alimentando a música POP brasileira e fez a sua leitura sobre o cenário musical relacionado. “Estamos criando uma nova geração de novos grandes nomes da música brasileira, mas o que vocês conseguem é só diminuir e se recusam a enxergar o que já está escancarado na cara de vocês. A música brasileira tá viva, tá diversificada, tá com referência, tá foda, vocês não admitirem isso, por enquanto, não vai impedir todos nós de fazermos história.”

Por fim, ela lista alguns dos cantores brasileiros que pertencem a esse movimento musical, afirmando que todos eles, inclusive ela, são fodas! “Marina Sena é foda, Jão é foda, Pabllo Vittar é foda, Iza é foda, Ludmilla é foda, Anitta é foda, Gloria Groove é foda, eu sou foda. Isso independe da opinião de vocês.”

