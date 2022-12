Renato Aragão recebe alta e já está em casa após internação por AIT

Ele foi levado ao hospital na quarta-feira (7), após reclamar de que estava “zonzo”, e foi diagnosticado com AIT

Renato Aragão recebeu alta nesta sexta (9) após dois dias internado no Hospital Samaritano Barra, no Rio de Janeiro. A informação foi divulgada por Lívian, sua filha, no Instagram.

Ele foi levado ao hospital na quarta-feira (7), após reclamar de que estava “zonzo”, e foi diagnosticado com AIT (acidente isquêmico transitório).

O que aconteceu

Lílian Aragão, esposa de Renato, o levou ao hospital na quarta-feira (7) acreditando que o marido passava por uma crise de labirintite.AIT é o nome dado às alterações decorrentes do baixo fluxo de oxigênio no cérebro. Em geral, o quadro é revertido espontaneamente e não deixa sequelas, mas pode ser indicativo de AVC.

Ele não precisou ser transferido para a UTI e ficou internado para observaçãoLívian, filha de Renato, estava na Farofa da GKay e voltou ao Rio para acompanhá-lo no hospital.

Ao chegar em casa, Renato Aragão agradeceu os fãs em vídeo postado nas redes de Lívian: “Estamos juntos, obrigado pelo carinho. Um beijão para todo mundo”.