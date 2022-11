Rapper Ice Cube perde trabalho de R$ 48 mi por recusar vacina contra Covid-19

Ice Cube havia sido convidado para atuar na comédia “Oh Hell No”, ao lado do ator Jack Black

O rapper norte-americano Ice Cube deixou de receber um cachê de US$ 9 milhões (cerca de R$ 48 milhões na atual cotação do dólar) por se recusar a tomar vacina contra a Covid-19.

A revelação foi feita pelo próprio artista durante participação em um podcast. Na ocasião, ele disse não se arrepender de ter recusado o imunizante sob a justificativa de que “não precisa” da vacina. “Eu não peguei aquela merda. Nada, p*rra, eu não preciso dessa merda”, declarou.

Ice Cube havia sido convidado para atuar na comédia “Oh Hell No”, ao lado do ator Jack Black. Porém, um dos pré-requisitos para assinar o contrato era está vacinado contra o coronavírus. Contudo, devido a postura negacionista, o famoso negou a dose do imunizante.

“Aqueles filhos da p* não me deram o papel porque eu não ia tomar a vacina. Eu não recusei, eles não iam me escalar. Então, eu não sei o que Hollywood pensa sobre mim agora”, disse.

“Oh Hell No” é centrado na história de Sherman (Jack Black), que se apaixona pela mãe de Will, personagem que seria interpretado por Ice Cube. Na história, Will é contra o envolvimento amoroso da mãe com Sherman.

O projeto da Sony Pictures tem o roteiro assinado por Scot Amstrong, Tracy Oliver, Jessica Gao e Rodney Rothman. A diretora Kitao Sakurai foi convidada para comandar o longa-metragem. O filme tinha estreia prevista para junho deste ano, mas, aparentemente, foi engavetado após a saída do rapper do elenco, já que não houve novas atualizações sobre a produção e filmagens.

O último filme de Ice Cube em Hollywood foi em “A Batida Perfeita”, lançado em 2020.