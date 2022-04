Rafael Portugal faz cirurgia de desvio de septo e afirma estar bem

Passando só para tranquilizar vocês!”, escreveu na legenda da publicação, sem dar mais detalhes sobre a internação

O ator e humorista Rafael Portugal, 37, passou por uma cirurgia de desvio de septo nesta segunda-feira (25). Ele foi às redes sociais para comunicar o acontecimento e acalmar os fãs, após ter publicado uma foto nos Stories no quarto do hospital.

“Acabei de fazer uma cirurgia de desvio de septo e estou bem. Passando só para tranquilizar vocês!”, escreveu na legenda da publicação, sem dar mais detalhes sobre a internação. Nos comentários, fãs e internautas desejaram uma boa recuperação para o apresentador.

“Melhoras, querido!”, escreveu um. “Desejo uma boa recuperação”, disse outro. “A gente estava tranquilo porque a gente não sabia que você ia fazer cirurgia! Aí a gente viu a foto na maca e ficou preocupado, mas aí vimos que era só desvio de septo e agora estamos tranquilos de novo!”, comentou Victor Sarro.

No início do ano, foi anunciado que Dani Calabresa seria substituta de Portugal no CAT BBB, quadro de sucesso das últimas duas edições do reality da Globo. Na época, o humorista veio a público para dar a sua versão dos fatos.

De acordo com ele, o problema não foi dinheiro ou algum tipo de exigência que ele tenha feito à emissora. “Foi uma decisão da Globo não continuar por causa de contrato mesmo, não tem nada a ver com valor. Diferente dos outros anos, a emissora me pediu exclusividade, que eu não poderia aceitar porque tenho outros projetos como o Porta dos Fundos e A Culpa é do Cabral”, disse em vídeo.

Durante os dois anos em que comandou o quadro, Portugal afirma que o fazia sempre às segundas-feiras, mas que agora a Globo queria aumentar a quantidade de dias. “A Globo me pediu que esse contrato fosse diferente, o que é normal, porque está pagando o artista e o quer em outros projetos”, emendou.