Rafael Ilha indica clínica de reabilitação de Sérgio Hondjakoff: ‘Pedido de socorro’

O ator foi um dos assuntos mais comentados nas últimas semanas, após publicar um vídeo ameaçando o próprio pai

Sérgio Hondjakoff, de 37 anos, conhecido por fazer o personagem Cabeção em “Malhação”, da Globo, iniciou um tratamento contra dependência química em um instituto de Sorocaba, no interior de São Paulo.

A informação foi confirmada pelo diretor do Instituto de Dependência Química de Sorocaba, Denis Marcelo de Carvalho, nesta segunda-feira (13), ao “G1”.

De acordo com Denis, Sérgio compareceu à clínica de forma voluntária e iniciou o tratamento no sábado (11).

“O nosso tratamento tem uma média de duração de 3 a 4 meses. Tudo depende da evolução de cada paciente”, explicou.

“Quem nunca passou por isso tem uma visão quando vê aquele vídeo [da ameaça ao pai]. Para a gente que passou, para as famílias que passam por isso, é uma outra visão. Eu vi como um pedido de socorro também. Conversei muito com ele, até convencê-lo a vir para cá”, disse Rafael, que também teve envolvimento com drogas e precisou ser internado para tratamento.