Rafael Cardoso faz acordo e encerra processo penal por agressão a idoso

FERNANDA TALARICO

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS)

Rafael Cardoso, 38, aceitou a proposta do MP de para extinguir o processo penal por agressão e ameaça a um gerente de um bar na zona oeste no rio. Ele pagará dois salários mínimos a uma instituição. A informação foi confirmada ao UOL pelo advogado do ator, Alexandre Ramalho.

O artista recebeu duas opções: pagar dois salários mínimos, ou trabalhar em serviços comunitários por quatro meses.

CASO DE AGRESSÃO

Imagens do circuito de segurança do restaurante gravaram o artista agredindo o gerente do estabelecimento, no último dia 26 de fevereiro. O caso foi registrado na 16ª DP (Barra da Tijuca).

João afirma que o ator estava “completamente transtornado”. Segundo ele, o ator chegou ao bar em seu carro com uma freada brusca, assustando os clientes que estavam no local.

Em depoimento à Polícia Civil, a vítima disse ter ido até a mesa em que Cardoso estava após ser chamado. Lá, o ator apertou sua mão e teria dito “eu vou te matar”. O idoso então se afastou, momento em que recebeu um soco na nuca.

‘TUDO O QUE FIZ FOI TENTAR ME DEFENDER’

Gerente disse que ficou ferido e esteve no IML para fazer exame de corpo de delito, em entrevista ao jornal O Globo, no início de março. Ele, no entanto, não explicou o que teria motivado a briga. “Tudo o que fiz foi tentar me defender dessa loucura que deu nele.”

João Fernando também contou que estava se recuperando de uma cirurgia. “Tenho três meses para me recuperar por conta da cirurgia. Uma tela foi colocada. Foi uma operação de hérnia inguinal. Obviamente, por isso nem sequer briguei, sequer me defendi. Só defendi minha cirurgia.”

RAFAEL CARDOSO QUEBRA O SILÊNCIO

Ator divulgou um pedido de desculpas, no início de março, por meio da assessoria de imprensa. “Estamos passando aqui para informar que o ator e empresário Rafael Cardoso está muito arrependido em relação aos últimos acontecimentos e pede desculpas publicamente. O ator estava sob efeito de medicação, mas isso não justifica o erro, e vai responder às consequências em todas as áreas cabíveis.”

Rafael se submeterá a um tratamento: “A partir desse momento, ele se recolhe para tratamento de sua saúde. Por conta disso, ficará um tempo longe daqui (Instagram), da mídia e de seus negócios. Contamos com a boa vontade e solidariedade de todos vocês, amigos, fãs, seguidores e imprensa. Atenciosamente, Rafael Cardoso e equipe”.

DEPOIMENTO

O artista compareceu à 16ª DP, no dia 12 de março, para prestar depoimento. Ele chegou acompanhado do advogado, Alexandre Ramalho, por volta das 11h. Em conversa com a imprensa, a defesa do ator classificou o episódio como “uma confusão”.

“Ele chegou ao estabelecimento, estava procurando uma vaga, achou, deu uma freada brusca, e essa pessoa que alegou que foi vítima da violência começou a agredi-lo verbalmente. Rafael foi se defender das ofensas que tinha ouvido. O homem começou a falar um monte de bobagem para ele. Está no teor do depoimento”, disse Alexandre Ramalho, advogado, ao jornal O Globo.

Rafael teria dado um tapa no braço do gerente. “Depois dessa discussão, Rafael foi apertar a mão dele, e o cara acabou não queria, dizia que ia processá-lo. Ele acabou se irritando, deu um tapa na pessoa, que saiu correndo, tropeçou e caiu. Não teve violência a partir daí.”