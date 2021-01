Rafa Vitti diz que foi em ‘Malhação Sonhos’ que teve a certeza de que queria atuar

PUBLICIDADE

Mais do que uma emoção por rever um trabalho antigo, o ator Rafael Vitti, 25, mais conhecido por Rafa, está tendo a oportunidade de assistir novamente a seu primeiro trabalho na televisão, com a volta de “Malhação Sonhos” (Globo, 2014) à grande da emissora. Segundo ele, o projeto foi a realização de um verdadeiro sonho, de estar num ambiente profissional e em um meio reconhecido.

“Fiquei feliz de poder rever esse trabalho, que foi tão importante na minha vida e na vida de todo mundo que participou” afirmou. Ele contou em entrevista à Folha de S.Paulo que quando soube da reprise ficou muito animado, ainda mais pela forma como viu a notícia: “Eu recebi a notícia de uma maneira muito especial, foi através de fãs da ‘Malhação Sonhos’, que me marcaram nas redes sociais”, comentou.

Antes da reestreia, que aconteceu na segunda (25), ele já dizia que com certeza acompanhará a novela, apesar de que terá que administrar alguns horários na sua agenda para isso. “Agora com a Clarinha a rotina fica um pouco mais puxada, e, pelo visto o horário que irá passar a ‘Malhação’ é o mesmo que ela janta”, diz Rafa sobre a filha, Clara Maria, de 1 ano, fruto de sua relação com Tatá Werneck, 37.

Além da animação em revisitar o primeiro papel, o ator tem muito carinho pela produção, e pelo seu personagem, o guitarrista Pedro. Protagonista da novela, talentoso e brincalhão, ele é determinado em seguir o sonho de ter uma grande carreira musical. “Ele aprendeu muito durante a novela, foi um personagem que amadureceu e também rolou esse processo comigo naquela época”, explicou Rafa.

“Só posso agradecer a esse personagem, porque ele me ensinou, trouxe a certeza de que era isso que eu queria fazer, que é atuar, construir personagens e viver histórias”, completou o artista. E além de suas ambições, Pedro tinha um grande amor, Karina, interpretada por Isabella Santoni, 25, lembrada por ser “esquentadinha”. E dessa admiração entre os dois, surgiu um dos casais mais queridos da franquia.

O casal Perina, junção dos nomes de Pedro e Karina, movimentou milhares de jovens e ainda movimenta. “O público comprou o casal, recebeu a história deles, torcia fervorosamente e os amava. A relação que eles tinham e construíram, tinha o amor verdadeiro e isso chegou no público”, comentou Rafa.

Ele também afirma que foi um trabalho muito intenso viver o casal que trouxe tanta repercussão, e que todo o processo teve um toque especial dele e de Isabella. “Foi intenso e legal para caramba! Eu e a Isabella construímos ali uma forma de trabalhar que funcionou”, o ator.

Agora, cerca de sete anos após a novela ter ido ao ar pela primeira vez, Rafa conta que passou por muitas mudanças em sua vida. Além de ter se casado com a atriz Tatá Werneck e ter sua filha, Maria Clara, a Clarinha, ele também amadureceu, mas sem perder a energia que tinha antes da novela. “O Rafa antes da ‘Malhação’ era um cara muito sonhador e coração aberto demais”, comenta.

Para ele, estar na “Malhação Sonhos” apenas continuou toda a alegria que ele já estava sentindo. O ator diz que havia entrado na faculdade de artes cênicas, e só de fazer o teste para o papel já se sentia realizado. “Eu estava muito feliz nessa época, e penso que foi esse o motivo que me ajudou a passar no teste”, afirma.

Após os 290 capítulos gravados, o artista disse que se surpreendeu com o tamanho da repercussão da novela. “Eu tinha uma boa expectativa sobre o trabalho”, explicou. Para ele, só pela energia da trama faria sucesso, “mas da forma como deu certo eu não imaginava, fui pego de surpresa nessa”.

E um dos motivos que Rafa atribui para todo esse sucesso é que o elenco vivia em unidade, trabalhavam como um todo, e que fez amigos que vai levar para a vida inteira. “Nós vivíamos em festa”, relembra. “Construímos uma energia muito vibrante, que vibrou tão forte que fez as pessoas se envolverem com a nossa história também”, conta.

Agora, anos após a realização de um de seus sonhos, Rafa Vitti pretende se dedicar ao seu personagem na nova novela das seis da Globo, “Além da Ilusão” (2021), uma história assinada por Alessandra Poggi e dirigida pelo ator e diretor Pedro Vasconcelos. Ele irá dar vida a Davi, o protagonista da trama, que também trará nomes como a atriz Larissa Manoela, 20.

“É uma história muito especial, envolvente e que já me deixa muito ansioso. Meu foco esse ano é construir esse personagem e me dedicar a essa novela. Quero entregar uma linda história para o público, principalmente”, completa.

