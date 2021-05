Rafa Kalimann faz retiro espiritual após sofrer ataques na web

Rafa Kalimann já havia se queixado das mensagens que vem recebendo. Elas se intensificaram após a estreia do Casa Kalimann

Rafa Kalimann, 28, decidiu fazer um retiro espiritual após uma série de ataques que vem sofrendo na internet. A ex-BBB falou sobre a experiência nas redes sociais.

“Fiquei três dias sem celular agora para me conectar com o que mais importa na minha vida, em um lugar precioso”, contou. “Ouso dizer que foram uns dos dias mais importantes da minha vida.”

“Não só eu estou feliz”, complementou. “Nesses últimos três dias eu senti o prazer que é deitar no colo de Deus. Vocês não fazem ideia do quanto foi intenso, do quanto aprendi, do quanto estou grata.”

Kalimann esteve na Estância Paraíso, que faz parte do Ministério Restaurando Vidas, no interior de São Paulo. De acordo com o site da congregação evangélica, trata-se de um local para “pessoas que perderam a esperança em sua própria vida e se desviaram do propósito de Deus”.

“Ministramos cura, restauração e libertação na vida de pessoas que ao longo da caminhada desanimaram diante das dificuldades, problemas, traumas, decepções na família e no ministério”, explica a página. “Temos uma equipe de braços abertos esperando você para viver dias sobrenaturais na presença do Senhor! Nossa convicção é que Deus não abre mão de você!”

A ex-BBB parece ter gostado da experiência. “Passei nessa portaria há 3 dias sem fazer ideia do quão valioso seria estar na presença do colo dele”, disse. “Alguns dos dias mais lindos da minha vida, quanto aprendizado, entrega, presença. Me retirei para deixá-lo agir. Como estou feliz e grata. Deus é maravilhoso.”

Após ser a segunda colocada do BBB 20, a influenciadora digital tem sido alvo de ataques nas redes sociais. Na sexta-feira (14), ela contou que o perfil da marca dela foi o último alvo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Hackearam a conta da minha marca RK”, lamentou. “Já estão apagando tudo e tentando invadir outras coisas. Mas já estou fazendo de tudo para recuperar e buscando confiar que vai dar tudo certo. É muita maldade.”

Antes, ela já havia se queixado das mensagens que vem recebendo. Elas se intensificaram após a estreia do Casa Kalimann, programa que ela apresenta na Globoplay.

“As críticas, elas não têm problema, desde que seja com a intenção de ver uma melhora, e elas são bem-vindas, porque eu sei que tem muita coisa para acontecer e que está só começando”, disse. “O problema é quando as críticas aparecem para desanimar e te fazer desistir, que é o que tem acontecido.”

Com informações da FolhaPress