Rafa Justus faz 13 anos e recebe declarações de amor da família

Rafa também recebeu o carinho da mãe, Ticiane Pinheiro, que mesmo longe fez um vídeo retrospectiva da filha, acompanhado de um texto para a felicitar e reforçar sua saudade

O tempo passou rápido e Rafaella Justus completou 13 anos nesta quinta-feira, 21. A ocasião foi comemorada em um parque aquático em Miami (EUA), onde Rafa passa as férias acompanhada do pai, Roberto Justus, e da madrasta, Ana Paula Siebert, que apesar de estarem juntos a ela, fizeram questão de usar as redes sociais para homenageá-la.

O pai foi um dos primeiros a usar as redes sociais para declarar: “Meu amorzinho completa hoje 13 anos! Essa menina tão querida de todos, que ilumina a nossa vida e encanta a todos que a conhecem. Sua inteligência, sua alegria contagiante, seu carinho e energia me fazem ser um pai orgulhoso demais. Filhinha, desejo que você possa realizar todos os seus sonhos. Estarei sempre aqui para te apoiar em todos os momentos. Te amo demais”.

Rafa também recebeu o carinho da mãe, Ticiane Pinheiro, que mesmo longe fez um vídeo retrospectiva da filha, acompanhado de um texto para a felicitar e reforçar sua saudade. “Há 13 anos eu descobri a magia de ser mãe, o amor incondicional e a alegria de viver. Você trouxe para minha vida muito mais cor e brilho. Quantos momentos maravilhosos vivemos e ainda vamos viver! Quero você sempre ao meu lado, minha companheira de vida! Que seu novo ano seja com muita saúde, muitas realizações e que você continue essa menina encantadora que conquista todos a sua volta! Te amo absurdamente e estarei ao seu lado para tudo. Viva você! Feliz aniversário! Saudades e volte logo para a gente comemorar juntas”, escreveu a apresentadora.

Ana Paula, por sua vez, compartilhou uma foto tirada momentos antes com a enteada e demonstrou carinho a ela. “Que menina forte que você está se tornando… eu te conheci tão pequena, você tinha 4 aninhos e hoje chegou aos 13… passou tão rápido! Você está linda, cheia de vida e de luz! Que Deus ilumine demais seu caminho e que você seja imensamente feliz. Eu estarei aqui, pronta, sempre que você precisar! Te amo!”, publicou.

César Tralli, seu padrasto, também usou a rede social, compartilhando uma foto a segurando no colo. “Viva! Parabéns, biscoita! Pelos seus 13 anos hoje e por tudo que você representa de bom na minha vida. Confesso a você que já foi mais fácil te erguer e te carregar no colo… Mas eu sigo firme no propósito! Te amo”, legendou.

Estadão Conteúdo