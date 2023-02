Quem são os artistas que se recusam a cantar na cerimônia de coroação de Rei Charles 3°

Apesar das consecutivas negativas dos artistas, nomes como Lionel Richie, Olly Murs, o grupo Take That e Dannii Minogue confirmaram presença

São paulo – SP

A cerimônia de coroação do rei Charles 3º, que ocorrerá em 6 de maio e o formalizará como rei após a morte da rainha Elizabeth 2ª , está tendo alguns empecilhos no quesito das atrações. Celebridades e cantores importantes do Reino Unido foram convidados para comparecer à celebração, mas recusaram o convite. Harry Styles, Adele e Elton John estão entre alguns nomes que disseram “não” para o convite.

O ex-One Direction está se apresentando com a turnê “Love On Tour”, que passou pelo Brasil no fim do ano passado, tem shows agendados próximo à data da coroação. Segundo o jornal The Sun, uma pessoa envolvida nos preparativos para a festa disse que Elton John alegou incompatibilidade da data com a da turnê europeia que está fazendo, mas há especulações de que ele tenha recusado o convite pela amizade que tinha com a princesa Diana, ex-esposa de Charles.

Outros artistas escalados que não vão presenciar a coroação é o grupo Spice Girls, Ed Sheeran e Robbie Williams. “Os organizadores estão trabalhando contra o relógio para reunir uma escalação empolgante, mas enfrentam muitos desafios”, relatou o jornal.

Apesar das consecutivas negativas dos artistas, nomes como Lionel Richie, Olly Murs, o grupo Take That (sem Robbie Williams, que saiu da formação) e Dannii Minogue confirmaram presença.