Quem é Bruna Biancardi, modelo que está grávida de Neymar

A modelo Bruna Biancardi está grávida de Neymar e revelou a novidade nesta terça-feira (18). Conhecida por ser ativa nas redes sociais, a influenciadora também é modelo e trabalha na área de marketing da empresa de vestuário da família. Com 29 anos – completados no último dia 15 de abril), Bruna estreou no universo digital em 2016.



Com 4 milhões de seguidores em seu perfil, Bruna tem o costume de compartilhar imagens de viagens, looks e trabalhos. Após ter nascido no Mooca, ela já morou na Granja Viana, área nobre de Cotia, na Grande São Paulo, onde vive com a família. Além disso, claro, de viagens constantes para a França, a fim de passar um tempo com Neymar.



O casal começou a assumir o relacionamento em 2021, e teve diversas idas e voltas. Tudo ficou mais firme quando Bruna publicou uma foto de dia dos namorados com o jogador em junho de 2022.



Na terça, o casal revelou que está esperando um bebê. “Sonhamos com a sua vida, planejamos a sua chegada e saber que você está aqui para completar o nosso amor, deixa os nossos dias muito mais felizes. Você vai chegar em uma família linda, com irmão, avós, titios e titias que já te amam muito!”, escreveu Bruna.



Atualmente, o jogador do Paris Saint-Germain já é pai de um filho, Davi Lucca, de 11 anos, fruto do relacionamento com a influenciadora Carol Dantas.