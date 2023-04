Igor Rickli presta queixa após receber ameaças contra Aline Wirley e família

Segundo a assessoria de Rickli, foi feito um Registro de Ocorrência por crimes de ameaça e, com isso, inaugurada uma investigação

Igor Rickli, marido de Aline Wirley, confinada no BBB 23, prestou queixa na Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática na tarde desta terça-feira (19). O ator esteve como representante do seu filho Antônio, 8, para relatar ameaças através feitas nas redes sociais.



Segundo a assessoria de Rickli, foi feito um Registro de Ocorrência por crimes de ameaça e, com isso, inaugurada uma investigação. O objetivo é apurar a autoria dos crimes.



“O delegado solicitará ao Judiciário o acesso aos dados da conta registrada na plataforma vinculada ao perfil, para que seja possível a identificação do responsável pelas postagens criminosas. Uma vez identificado, o autor será intimado a prestar depoimento na delegacia e responsabilizado por seus atos. O Twitter também será notificado para fornecer os dados da conta. O delegado também poderá solicitar a exclusão da conta da plataforma”, disse o comunicado enviado à reportagem.



A assessoria ainda diz que o artista não aceitará ameaças e ofensas em relação a sua família e, sempre que for necessário, procurará a Justiça para defendê-la.



A reportagem tentou contato com a Polícia Civil do Rio de Janeiro, mas não recebeu resposta até o momento da publicação.