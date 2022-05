Príncipe Harry e Meghan renovam contrato de mansão no palácio de Windsor

Segundo o The Sun, a oferta do casal pela casa garantirá um cenário real para a gravação de um documentário para a Netflix

O príncipe Harry, 37, e Meghan Markle, 40, renovaram por mais 12 meses o contrato de aluguel da mansão Frogmore Cottage, que fica nos jardins do Palácio de Windsor, que foi a residência oficial do casal quando moravam na Inglaterra e eram membros seniores da realeza.

Segundo o The Sun, a oferta surpresa do casal pela casa garantirá um cenário real e material para a gravação de um documentário para a Netflix no estilo Kardashian. O casal, que assinou um contrato com a plataforma de streaming, ainda não lançou nada e a série animada “Pearl” de Meghan foi cancelada.

Isso significa que Harry, que está visitando o Reino Unido esta semana devido às comemorações do Jubileu da rainha, pode ser vizinho de seu príncipe William, que estava buscando uma casa nova em Windsor. Atualmente, a mansão está vazia depois que os inquilinos, a princesa Eugenie e o marido Jack Brooksbank deixaram o local.

Os Sussex reformaram a casa antes de renunciarem aos títulos de nobreza e foram criticados pelos gastos no local. Em setembro de 2020, eles doaram 2,4 milhões de libras (mais de R$ 4,3 milhões) aos cofres públicos britânicos, cumprindo o compromisso de devolver o dinheiro gasto com a reforma da residência deles no Reino Unido quando deixaram a realeza

Os membros da realeza acreditam que os Sussex, que têm uma mansão na Califórnia, planejam passar mais tempo em Windsor. Uma fonte disse ao tablóide britânico que este é um sinal que eles não querem desaparecer porque poderiam desistir de Frogmore já que sua vida agora está na Califórnia.