Príncipe Harry e Meghan Markle irão ‘retomar o trabalho’, diz comunicado

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS)

Na manhã de quinta (28), um comunicado, na conta do Instagram da fundação de Meghan Markle e Príncipe Harry, avisou que eles voltariam ao trabalho.

A Fundação Archewell foi lançada em 2020 com o intuito de divulgar os trabalhos de caridade do casal pelos Estados Unidos. O nome é em homenagem a Archie, filho dos dois.

A conta nas redes da organização sem fins lucrativos estava sem atualizações desde o ano passado. As últimas postagens eram de novembro de 2022.

Agora, a página oficial avisa que Harry e Meghan voltarão à ativa com atualizações dos trabalhos na fundação. “Amigos, nossa conta está pronta para retomar o trabalho! Nas próximas horas e dias haverá atualizações e publicação de todas as notícias e posts desde novembro de 2022 até os dias atuais. A segunda parte de Archetypes, as obras da fundação Archewell, Netflix “H&M”, fotos de arquivo e nossa participação no The Invictus Game 2023! Fique ligado e obrigado por ficar conosco”, diz o comunicado.