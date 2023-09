Preta Gil volta aos palcos após cirurgia para retirada de tumor

A cantora cantou ao lado do pai, Gilberto Gil, em show da turnê “Nós, a Gente”, no Espaço Unimed

Preta Gil foi muito aplaudida e ouviu gritos de apoio na volta aos palcos nesta quinta-feira (14), após 28 dias de internação no hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, onde foi operada para a retirada de um tumor no intestino e uma histerectomia total abdominal.

A cantora cantou ao lado do pai, Gilberto Gil, em show da turnê “Nós, a Gente”, no Espaço Unimed. A turnê reúne a família Gil e terá as últimas apresentações nesta sexta e sábado, na capital.

“São Paulo, eu amo vocês”, ela disse enquanto cantava “Sinais de Fogo”, um de seus sucessos. “Eu sou uma mulher negra, bissexual, acabei de me curar de um câncer e estou solteira”, afirmou, no meio de outra canção, “Vá se benzer”.

No início do tratamento, o casamento de Preta com o personal trainer Rodrigo Godoy terminou em meio a rumores sobre uma traição. No período de internação hospitalar, a cantora acusou o ex-marido de tramar uma “armação sórdida” para viver uma vida dupla.

Preta trata um câncer no intestino desde janeiro. A artista teve alta do hospital no domingo (10) e passa uma temporada em São Paulo para a recuperação.

“Foram 28 dias de internação, dias desafiadores, onde tive que lidar com muitas coisas difíceis, mas ao mesmo tempo rodeada de competência e amor, muito amor”, disse após sair do Sírio-Libanês.

No show desta quinta, ela fez uma homenagem ao pai. “Sou filha de um imortal, Gilberto Gil”, disse. Gil mandou beijo para a filha.

Preta fez um agradecimento aos médicos que a trataram e aos amigos e familiares que ficaram ao lado dela nos 28 dias de hospital.