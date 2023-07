Marlene foi pivô da separação de Xuxa com Ayrton Senna

Em entrevista de Xuxa ao ‘Quem Pode, Pod’, a apresentadora disse que Marlene se colocou diante do relacionamento que os dois viveram no passado

Xuxa está trazendo à tona tudo que no passado ficou encoberto e eu estou amando, pois já tenho muitas fofocas para o meu chá às 17h com minhas amigas. Em entrevista ao ‘Quem Pode, Pod’ ela revelou que Marlene Mattos se colocou diante da sua relação com Ayrton Senna, propondo uma única escolha para Xuxa: ou ela, ou ele.

“Eu conheci o Ayrton e foi aí que eu comecei a me conhecer como mulher. Marlene chegou para mim e disse: ‘Você tem que escolher entre sua profissão ou o seu amor, porque se ele entrar por uma porta eu saio pela outra'”, disse.

Como sabemos, Xuxa conseguiu o seu sucesso mundial por meio do seu programa na nave. Achei uma coisa meio Diabo Veste Prada, mas nada tão diferente, porque Marlene já foi duramente criticada pela sua postura fria e rígida.