Polícia apreende R$ 470 mil e passaporte de Nego do Borel no RJ

Nego também foi acusado pela ex noiva de agressão, estupro e ameaça. O cantou negou as acusações e prestou queixa por injúria, calúnia e difamação. Os imóveis vistoriados na manhã desta quinta-feira (28/1) ficam no Rio e em São Paulo. O artista estava no estado paulista. No Rio, a polícia encontrou um cofre com R$ 470 mil em espécie.

O pai do cantor foi acionado para acompanhar as buscas. Na unidade federativa fluminense, os agentes também apreenderam o passaporte de Nego do Borel. Entre os equipamentos confiscados nos dois endereços, estão telefones e computadores.