Perlla diz que marido preso por operação da Polícia Federal vai ‘demonstrar a sua inocência’

Patrick Abrahão é investigado por vários crimes como evasão de divisas, falsidade ideológica, usurpação de bens públicos e estelionato

Dois dias depois da prisão do marido, Patrick Abrahão, Perlla decidiu se pronunciar sobre o caso nas redes sociais. A cantora compartilhou uma nota emitida pelos advogados do músico e empresário alegando sua inocência nos crimes investigados pela Polícia Federal contra o sistema financeiro nacional, evasão de divisas, falsidade ideológica e lavagem de dinheiro. Patrick também é acusado de usurpação de bens públicos, crime ambiental e estelionato.

“No que tange a operação desencadeada pela Receita Federal, Agência Nacional de Mineração e da Polícia Federal da Comarca de Campo Grande / MS, denominada La Casa de Papel, cabe esclarecer que os Srs. Patrick Abrahão Santos Silva e Ivonélio Abrahão da Silva negam veementemente as acusações e com o deslinde da demanda pretendem demonstrar as suas inocências”, diz o comunicado compartilhado pela intérprete de “Tremendo Vacilão” e “Eu Vou”.

A Justiça também determinou o bloqueio no valor de 20 milhões de dólares (R$ 105,7 milhões, no câmbio atual) e “sequestros de dinheiro em contas bancárias, imóveis de altíssimo padrão, gado, veículos, ouro, joias, artigos de luxo, mina de esmeraldas, lanchas e criptoativos em posse das pessoas físicas e jurídicas investigadas” na Operação La Casa de Papel.

Além da PF, a Receita Federal e a Agência Nacional de Mineração (ANM) atuam também contra “um esquema de pirâmide financeira transnacional em mais de 80 países”. Segundo a investigação, a rede Trust Investing, da qual Patrick é apontado como um dos líderes, é responsável pelo esquema que envolve 1,3 milhão de vítimas, com prejuízo estimado em R$ 4,1 bilhões.