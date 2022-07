Paulo André reclama dos ataques contra a ex-mulher e pede respeito

Em um desabafo longo nas redes, o ex-bbb ressaltou que considera a modelo como uma grande amiga antes mesmo do nascimento do filho

O ex-BBB Paulo André, 23, perdeu a paciência com alguns seguidores. Nesta quinta-feira (7), ele fez um longo desabafo sobre os ataques que a ex-mulher Thays Andrade sofre nas redes. O velocista pediu respeito para a mãe de seu filho, que vai completar um ano em setembro. Ele ainda ressaltou que considera a modelo como uma grande amiga antes mesmo do nascimento de Paulo André Júnior.

“Entendam uma coisa, a Thays é a mulher que gerou a coisa mais preciosa do mundo para mim. Ela faz parte da melhor coisa que já me aconteceu, que é o meu filho, sem contar que passou comigo a situação mais difícil da minha vida. Ela foi mais forte e me ajudou a superar a forma com que o Paulo André veio ao mundo. Me apoiou nas minhas decisões e sempre esteve do meu lado. Nós éramos amigos e permanecemos sendo amigos até hoje”, começou Paulo André em seu Twitter.

O vice-campeão do Big Brother Brasil 22 lembrou também que procura ser respeitoso com todos os comentários sobre ele e suas atitudes, mas não acha legal as críticas direcionadas a Thays. “Vou respeitar sempre a opinião saudável de todos vocês, mas não sou obrigado a ver ataques e comentários desrespeitosos a ela na minha TL, assim como não aceitaria ver ataques a ninguém da minha família. Vou pular na bala sempre por eles”.

Por fim, Paulo André pediu respeito. “Não estou pedindo e muito menos obrigando ninguém a gostar de ninguém, mas o mínimo que as pessoas deveriam ter é respeito! Aos fãs que não fazem parte disso, terão meu amor sempre. Farei o possível para não magoar vocês”, concluiu o ex-brother.