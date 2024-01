Paul McCartney agradece passagem pelo Brasil com vídeo especial

O cantor Paul McCartney resolveu agradecer pela passagem no Brasil com um vídeo especial em suas redes sociais

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) –

O cantor Paul McCartney resolveu agradecer pela passagem no Brasil com um vídeo especial em suas redes sociais.

Nele, mostra detalhes dos bastidores de suas apresentações em São Paulo, Belo Horizonte, Brasília, Curitiba e Rio de Janeiro.

“Paul encerrou sua turnê 2023 GOT BACK em cinco grandes cidades do Brasil, terminando com um grande show no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro! Obrigado a todos que vieram”, diz a legenda da publicação.

Curiosamente, a apresentadora Rafa Brites aparece nas imagens quando Paul mostra a animação dos fãs em São Paulo. “Meu Deus, eu estou no clipe. Que alegria”, escreveu.

No último show, no Rio, ele enfileirou hits, falou um pouco de português, repetiu a expressão “o pai tá on”, já dita nos palcos brasileiros na mesma turnê, e puxou um coro de “aha, uhu, o Maraca é nosso”.