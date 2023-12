Patti Smith é internada e cancela apresentação na Itália após mal-estar

Nota divulgada pelo hospital em que Patti foi internada diz que a cantora está bem

Folhapress

São Paulo – SP

A cantora, compositora e escritora Patti Smith foi internada no hospital Maggiore, em Bolonha, após um mal-estar repentino na terça-feira (12), mas deixou o hospital no dia seguinte. A artista se apresentaria no teatro Duse, mas o show foi cancelado.

“Com grande pesar, informamos ao amável público que o concerto de Patti Smith, programado para hoje, 12 de dezembro de 2023, às 21 horas, não poderá ocorrer devido a um mal súbito que afetou a artista”, escreveu o espaço em uma nota. “Lamentamos sinceramente pelo inconveniente causado por esta notícia. Enviamos os nossos melhores votos de uma recuperação rápida à artista.”

Uma nota divulgada pelo hospital em que Patti foi internada diz que a cantora está bem. A apresentação em Duse faria parte de uma sequência de shows na Itália, que passou por Siena, Módena, Nápoles, Pescara e Ancona.