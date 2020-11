Oscar Magrini revela existência de quarto “do pó e do cu” na Globo

Oscar Magrini revelou que ao entrar na Globo foi chamado para participar do quartinho do PC. O ator contou em entrevista a Maria Zilu que o diálogo foi assim:

– Para entrar, você precisa participar do quartinho do PC.

– Quem é PC?

– É o quartinho do pó e do cu. Você cheira?

– Não.

– Você dá o cu?

– Não.

– Então não vai entrar.