Óculos que Lily Gladstone usou no Oscar foi presente profético de primeiro namorado; entenda

Folhapress

São Paulo – SP

Muita gente pode ter se surpreendido com os óculos de estrelinha usados pela atriz Lily Gladstone na cerimônia do Oscar. Porém, por mais que ele não tenha combinado tão bem com o vestido e a joia escolhidos pela artista, há um sentido muito especial por trás dessa escolha.

Em entrevista à revista People, a estrela de “Assassinos da Lua das Flores” afirma que o presente foi uma espécie de premonição de seu primeiro namorado ainda na época da escola.

“Ele me tirou de uma daquelas pequenas máquinas onde você coloca algumas moedas e depois recebe um pequeno prêmio de volta. Ele comprou uns óculos com pequenas estrelas, como aqueles óculos infantis com estrelas”, começou.

“Ele disse: ‘Você tem que mantê-los e usá-los no Oscar'”, revelou. Segundo a publicação, aquela turma de 2004 com a qual Lily se formou achava que ela seria a “mais provável de ganhar um Oscar.

Foi a primeira vez que uma indígena dos povos originários dos Estados Unidos foi indicada na categoria de melhor atriz.

A atriz Emma Stone, de “Pobres Criaturas”, levou a melhor, bateu o favoritismo de Lily e ganhou o troféu na 96ª edição do Oscar, que aconteceu no último domingo (10).