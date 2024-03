Rodriguinho opina sobre a briga de Leidy e Davi: “Não ia deixar ela fazer isso”

O ex-participante do reality afirma que ele era o equilíbrio dentro da casa, afirmando que, depois de sua saída, rolaram diversas brigas.

Amores, após todo o bafafá que rolou durante essa madrugada no BBB24, principalmente entre os participantes Leidy e Davi, os internautas cobraram um posicionamento da parte do ex-participante do reality, Rodriguinho, que utilizou as suas redes sociais para opinar.

“Bom dia! Voltando da academia e me perguntaram aqui se eu não ia comentar nada sobre a Lady ter jogado as coisas do Davi na piscina”, iniciou o ex-BBB, que logo em seguida garantiu que se estivesse na casa não deixaria a aliada ter chegado a esse ponto. “Se eu estivesse lá não ia deixar ela fazer isso não. Perde a razão, já perdeu a razão. Errou Leidy, errou. Eu não ia deixar”.

Por fim, o pagodeiro afirma que ele era, de certa forma, o ponto de equilíbrio entre os seus aliados.“Eu percebi que depois que eu saí, o pau comeu lá dentro. Eu não deixava eles brigarem. Que loucura, gente”.