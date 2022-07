‘O poder da boquinha’ diz Gkay ao elogiar beijo de Boca Rosa no MTV Miaw

Após o beijo polêmico no palco do evento, a influenciadora digital foi ao Twitter para elogiar a ex-BBB Binca Andrade

A comediante e atriz Gkay, 29, deu o que falar após o beijo com Bianca Andrade, 27, no palco da quinta edição do MTV Miaw na noite desta terça (26). Na madrugada desta quarta (27), a influenciadora digital foi ao Twitter para elogiar a ex-BBB, também conhecida como Boca Rosa.

“Agora eu entendi o poder da boquinha”, escreveu ela após o beijo. O tuíte já tem mais de 6.600 curtidas, e os nomes de Gkay e Bianca ficaram entre os assuntos mais comentados da rede social na madrugada após o prêmio e nesta manhã.

Além disso, a humorista também chamou atenção pelo seu look, um vestido justo preto da Balenciaga e o rosto estava coberto por uma máscara que lembra um capacete no mesmo tom -igual ao usado pela socialite Kim Kardashian em um jantar em Paris.

Vestida para matar, ela provocou Bianca pouco tempo antes do beijo que levou a plateia a loucura. “Bianca quem disse que eu não beijo ninguém em público?”, perguntou Gkay. “Então me beija”, respondeu Boca Rosa antes do beijo de cinema que enlouqueceu a plateia.

Além de Gkay, outros famosos brilharam no Pink Carpet, como a modelo Yasmin Brunet que apostou em um vestido pink com recortes vazados e brilho. Outra famosa que investiu nos recortes vazados foi a cantora Valesca Popozuda com um macacão preto justo preto da Posh Girl.