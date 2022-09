No ‘BBB’, Eliezer disse que não pensava em filhos agora, só ‘daqui a 20 anos’

Na manhã desta segunda, Viih Tube, de 22 anos, anunciou em seu canal do YouTube que está grávida do primeiro filho com o namorado

Além de virar piada na internet pela reação no anúncio do filho com Viih Tube nesta segunda-feira (20), o ex-“BBB 22” Eliezer Neto, de 31 anos, teve um vídeo de sua participação no reality show da TV Globo resgatado por dizer que não gostaria de ser pai agora.

Minutos antes de encerrar o castigo do monstro de cuidados com bebês, Eliezer foi questionado pelo apresentador Tadeu Schmidt se a experiência de precisar acalmar um bebê durante os choros da madrugada despertou a vontade de ser papai.

“Não”, respondeu Eliezer. “Eli ficou traumatizado?”, perguntou o apresentador do “Big Brother Brasil 22”. “Daqui a 20 anos, talvez”, acrescentou o carioca.

‘ESTAMOS MUITO FELIZES’

Na manhã desta segunda, Viih Tube, de 22 anos, anunciou em seu canal do YouTube que está grávida do primeiro filho com o namorado, o ex-BBB Eliezer, de 32.

O casal assumiu namoro em agosto deste ano, mas tinham um relacionamento “sem rótulos” desde junho.

“É uma notícia muito boa, uma notícia que muda tudo pra sempre. Conta logo, vai”, começou Eliezer no vídeo.

“Gente, eu tô grávida. Estamos grávidos”, contou a influenciadora digital.

Viih disse que esperou para contar a novidade aos fãs porque estava com anemia e esperando um “ok” de sua médica. Os dois revelaram também como foi o momento da descoberta da gravidez.

“A gente estava fazendo as coisas e toda vez que fazia coisas, ela sentia dor. Aí nisso eu falei com ela:

‘Acho melhor você marcar um ginecologista para ver o que tá acontecendo’. A ginecologista fez o transvaginal, eu tava dentro de casa, e falou assim: ‘Ou você está grávida, ou tem um cisto’. Ou era gravidez ou era coisa mais séria”, disse Eli. “Já era de noite, ela tinha comprado os testes de gravidez de farmácia e queria dormir sem fazer. Fazer no outro dia de manhã. Eu falei: ‘Claro que não, faz de uma vez isso aí’. Nunca que eu ia conseguir esperar até o dia seguinte”, completou.